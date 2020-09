Tunisia-Usa: colloquio Jerand-Biegun, focus su Libia, Onu e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro degli Affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il vice segretario di Stato Usa, Stephen Biegun. Secondo quanto riferito dalla diplomazia tunisina, i due hanno parlato “del consolidamento delle relazioni tunisino-statunitensi in tutte le aree, sia al livello bilaterale che multilaterale, nonché di questioni regionali e internazionali di interesse comune”. Biegun ha ribadito il sostegno di Washington “al processo di transizione democratica in Tunisia”, esprimendo la volontà di “continuare a sviluppare il partenariato con il paese nordafricano in campo politico, economico e di sicurezza”. Da parte sua, il nuovo ministro degli Esteri tunisino ha accolto con favore “il costante sostegno degli Stati Uniti alla Tunisia affinché possa superare le numerose sfide, economiche, sociali e di sicurezza che deve affrontare”. Jerandi ha anche riaffermato la posizione della Tunisia sulla crisi in Libia, basta sulla risoluzione “in modo pacifico” del conflitto mediante colloqui tra soli libici. L’esponente degli Stati Uniti ha quindi “preso atto degli sforzi compiuti dalla Tunisia per aiutare i libici a raggiungere una soluzione politica della crisi, il più rapidamente possibile, in modo da diminuire le tensioni e limitarne la diffusione nella regione, dato il possibile impatto negativo sui paesi vicini, in particolare, e sull'area del Mediterraneo in generale”. Il colloquio ha altresì fornito l'occasione per sottolineare l'importanza della cooperazione tra i due paesi in seno alle Nazioni Unite, in particolare nel Consiglio di sicurezza, dove la Tunisia vanta un seggio non-permanente e ha appena licenziato il secondo ambasciatore a New York in pochi mesi. Jerandi e Biegun hanno discusso della bozza di risoluzione per rinnovare la Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) in Libia fino al 15 settembre 2021, che sarà posta in votazione il 15 settembre. (Lit)