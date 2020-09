Energia: premier danese Frederiksen, rivalutare progetto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca invita la Germania a ripensare al gasdotto Nord Stream 2 dopo il caso dell'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen, parlando all'emittente televisiva "Dr". "Sono sempre stata contraria al progetto Nord Stream 2. Credo che non dovremmo diventare dipendenti dal gas russo. Sarebbe belle se potessimo avviare una nuova discussione sulla questione", ha affermato Frederiksen. Nel 2019, dopo mesi di attesa, l'Agenzia danese per l'energia ha concesso l'autorizzazione a procedere con la costruzione del Nord Stream 2. Secondo quanto affermato in settimana dal portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, la Polonia è pronta a offrire alla Germania il gasdotto Baltic Pipe in sostituzione del Nord Stream 2. (segue) (Res)