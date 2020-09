Tunisia: rappresentanza all’Onu scrive al presidente Saied dopo il richiamo dell’ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa discutere in Tunisia il richiamo del rappresentante permanente della Tunisia alle Nazioni Unite, Kais Kabtani, dopo appena cinque mesi di lavoro. Il ministero degli Affari esteri di Tunisi afferma che l’estromissione deriva da una “cattiva gestione amministrativa e finanziaria della missione” dopo la scoperta di "sforamenti amministrativi e finanziari". Il diplomatico, da parte sua, ha risposto di essersi dimesso in modo volontario “per una questione di onore e di principio”. Ora la stampa tunisina riferisce che i 12 membri della delegazione permanente della Tunisia all'Onu hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica, Kais Saied, per esprimergli il loro "impegno e dedizione" per difendere gli interessi supremi della Tunisia negli organismi internazionali e regionali, in particolare a livello di Consiglio di Sicurezza, spiegando di aver sempre agito in conformità con le linee della politica estera tunisina tracciate dal capo dello Stato. La rimozione di Kabtani, che secondo fonti della diplomazia Onu ha sorpreso la missione tunisina e vari diplomatici del Consiglio di sicurezza, dove la Tunisia occupa un seggio non permanente in rappresentanza dei paesi arabi, rappresenta il secondo richiamo in pochi mesi di un rappresentante permanente tunisino a New York, dopo il trasferimento di Moncef Baati lo scorso marzo. (Tut)