Scuola: Pd Roma, Consiglio straordinario capitolino è necessario

- "La riapertura della scuola è una sfida nazionale ed è una sfida anche per Roma. Di fronte alle innegabili criticità e ai ritardi, in molti casi da attribuire alle inefficienze e mancate risposte da parte dell'amministrazione capitolina, che stanno accompagnando questa fase, bene ha fatto il gruppo del Partito democratico al Campidoglio a chiedere, insieme alle altre opposizioni, un consiglio straordinario ad hoc". E' quanto si legge in una nota del Pd Roma. "In questa fase è fondamentale infatti far emergere tutte le difficoltà per poterle affrontare in modo efficace e in tempi brevi e sostenere - si legge ancora nella nota - lo sforzo assolutamente straordinario di queste ore di dirigenti scolastici, insegnanti, personale scolastico e anche genitori per restituire ai bambini e ai ragazzi il fondamentale diritto, in sicurezza, all'istruzione". (Com)