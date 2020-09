Roma: sorpreso sul Gra alla guida di un'escavatrice rubata, arrestato 54enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo alla guida di una moto-escavatrice, sprovvista di targa, è stato sorpreso sul Gra di Roma, all'altezza dell’uscita Roma-Fiumicino, poco dopo le 6 del mattino, dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. I militari, insospettiti, hanno deciso di fermare il veicolo per effettuare delle verifiche. Dagli accertamenti i Carabinieri sono risaliti al proprietario del veicolo ed hanno appurato che il mezzo era stato rubato poco prima, da un impianto di produzione di asfalto in zona Malagrotta. A finire in manette è un 54enne di nazionalità romena, già con precedenti. L'uomo è stato accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo, dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Il veicolo, del valore commerciale di circa 250.000 euro, è stato restituito al legittimo proprietario. (Rer)