Omicidio Willy: Fico, violenza si combatte con la cultura

- “Fra poco inizierà il G7 dei Parlamenti organizzato dagli Stati Uniti. Prima che inizino i lavori voglio però rivolgere un pensiero di grande vicinanza alla famiglia di Willy Monteiro”. Lo ha scritto sui social il presidente della Camera Roberto Fico. “Provo sconcerto e smarrimento per quello che è accaduto - ha continuato -. Abbiamo il dovere civile di trasformare questi sentimenti in azione politica e sociale, la violenza si combatte con la cultura, strumento necessario per incidere su modelli sbagliati purtroppo ancora presenti nella società”. (Rin)