Fondi Lega: pm Milano, cena con Salvini e parlamentari non intercettata

- "In relazione ad alcuni articoli apparsi sui quotidiani odierni, riguardanti un incontro cui avrebbero preso parte anche Parlamentari, la Procura della Repubblica di Milano precisa che, nel corso di quell'incontro, non era attivo alcun captatore informatico". Lo chiarisce in una nota il procuratore capo di Milano Francesco Greco in riferimento ad articoli sulla vicenda legata all'inchiesta sulla Lombardia Film Commission in cui si parla di una cena a Roma dello scorso maggio - stando a quanto riportato oggi da “La Repubblica” e “Il Fatto Quotidiano” - alla quale avrebbero partecipato Matteo Salvini, il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, il senatore Stefano Borghesi e Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera per la Lega. (Rem)