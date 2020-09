Migranti: Unicef, positivo trasferimento di 406 minori da Lesbo ma troppi ancora senza alloggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento in sicurezza di 406 bambini rifugiati e migranti non accompagnati e separati dall'isola di Lesbo alla terraferma greca, dopo l'incendio di questa settimana al centro di accoglienza e identificazione di Moria, è un passo positivo e atteso da tempo. Lo riferisce Unicef tramite una nota stampa, secondo cui tuttavia troppi altri bambini e famiglie affronteranno l'ennesima notte all'aperto. Hanno urgente bisogno di un riparo, protezione e accesso ai servizi di base. Secondo Unicef, l'incendio di Moria ha anche messo in chiaro che sono necessarie soluzioni durature. Tutti i bambini devono essere trasferiti da Lesbo sulla terraferma, dove possono essere adeguatamente ospitati e supportati. Le prime indicazioni da parte dei paesi europei di voler ricollocare i minorenni non accompagnati sono estremamente importanti, e chiediamo a un maggior numero di paesi di intervenire. (segue) (Com)