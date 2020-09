Migranti: Unicef, positivo trasferimento di 406 minori da Lesbo ma troppi ancora senza alloggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia - prosegue la nota di Unicef - non può continuare a portare avanti questo sforzo da sola. L'Unicef continuerà a sostenere i suoi partner greci e il lavoro degli Stati membri per proteggere e promuovere i diritti e il benessere dei bambini rifugiati e migranti. Il prossimo Patto Ue su Migrazione e Asilo sarà un'opportunità cruciale per portare avanti un approccio comune e condiviso per la protezione dei bambini migranti e rifugiati in Europa. Prima del loro trasferimento sulla terraferma greca, i 406 bambini rifugiati e migranti non accompagnati e separati sono stati ospitati presso il centro di sostegno per bambini e famiglie Tapuat vicino al campo di Moria. Il centro Tapuat e un'altra struttura sostenuta dall'Unicef nelle vicinanze sono pronti a fornire alloggi di emergenza a 300 delle famiglie più vulnerabili con donne capofamiglia. "L'Unicef ha lanciato un appello di 1,17 milioni di dollari per rispondere ai bisogni immediati e a lungo termine dei bambini e delle loro famiglie colpite dall'incendio nel campo di Moria. È possibile aiutare questi bambini con una donazione tramite il nostro sito https://donazioni.unicef.it/landing-emergenze/emergenza-moria", ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell'Unicef Italia. (Com)