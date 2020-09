India: disordini nel Kerala, manifestanti chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti disordini sono scoppiati nelle scorse ore in diverse città del Kerala, nel sud-ovest dell’India, dove manifestanti del Congresso nazionale indiano e del Partito del popolo indiano (Bjp) si sono scontrati con la polizia chiedendo le dimissioni del ministro dell’Istruzione superiore, Kt Jaleel, accusato di aver violato la Legge di regolamentazione dei contributi stranieri. I dimostranti si sono raccolti all’esterno della sede del dicastero e hanno bruciato immagini del ministro. Quest’ultimo era stato interrogato ieri per tre ore a Kochi dopo aver ammesso di aver accettato una spedizione di libri religiosi dagli Emirati arabi uniti attraverso un canale diplomatico, azione considerata in violazione della Legge di regolamentazione dei contributi stranieri. I funzionari indiani, infatti, non possono accettare regali o fondi da Paesi stranieri senza l’approvazione del ministero degli Affari estere. (segue) (Inn)