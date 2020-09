India: disordini nel Kerala, manifestanti chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaleel è stato anche collegato da intercettazioni telefoniche a un altro caso riguardante la scoperta di un giro di alto profilo di contrabbando di oro da parte del dipartimento delle Dogane, avvenuta lo scorso luglio all’Aeroporto internazionale di Thiruvananthapuram. “Il popolo del Kerala non attende altro che le dimissioni di Jaleel, perché un caso di questo tipo non è mai avvenuto nel nostro Stato”, ha dichiarato il leader del Bjp nel Kerala, K. Surendran, al portale d’informazione “Manorama”. “Ci saranno proteste in tutto lo Stato finché il ministro Jaleel non rassegnerà le dimissioni”, ha aggiunto Surendran. All’attacco anche il leader del Congresso, Ramesh Chennithala. “Se Jaleel ha ancora dignità, deve dimettersi e lasciare il governo”, ha affermato. (Inn)