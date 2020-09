Scuola: Acli Roma, task force per sostegno a famiglie e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Acli di Roma e provincia scendono in campo per sostenere le famiglie con studenti soprattutto minori. "In vista della prossima riapertura delle scuole - si legge in una nota delle Acli di Roma -, che si terrà in un clima di assoluta incertezza, l'Associazione presente nella Capitale e in provincia con oltre 100 punti di ascolto, tra circoli, nuclei e sportelli, mette in campo una vera propria task-force dedicata al rapporto famiglia/scuola con un numero unico di orientmento, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 che offrirà diversi servizi come l'esigibilità dei diritti con specifica attenzione ai congedi parentali, permessi e Legge 104, ma anche assistenza psicologica per sostenere le famiglie e affrontare il rientro in classe soprattutto alla luce di tutte le norme che i bambini dovranno rispettare. Inoltre - continua la nota -, sarà possibile ottenere consulenze legali, orientamento e sostegno allo studio (questo servizio su prenotazione), ma anche contrasto alle povertà economiche ed educative con distribuzione di kit scolastici e pacchi alimentari per le famiglie maggiormente in difficoltà. Parallelamente le Acli di Roma lanciano l'iniziativa 'Il quaderno che serve', grazie alla quale si raccoglieranno, presso la sede delle Acli di Roma alla Garbatella, le donazioni di materiali scolastici una raccolta aperta per rispondere al fabbisogno delle famiglie durante tutto l'anno scolastico. Dalla prossima settimana attivo anche il camper itinerante con una tappa a settimana nelle periferie romane - soprattutto davanti alle scuole - un presidio mobile in grado di fornire consulenze psicologiche, orientamento ed esigibilità dei diritti". (segue) (Com)