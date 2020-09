Scuola: Acli Roma, task force per sostegno a famiglie e studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A causa del Covid – spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma – l'anno scolastico prenderà il via nel segno dell'incertezza e anche del disorientamento, per questo le Acli di Roma, da tempo impegnate per il contrasto delle povertà educativa, vista la grande richiesta di sostegno ricevuta in questi giorni, hanno voluto dare un segno concreto di vicinanza alle famiglie e agli studenti romani al fine di facilitare il rapporto scuola/famiglia che è davvero fondamentale per il futuro della nostra comunità. Già durante il lockdown – aggiunge Borzì - la nostra Associazione non ha fatto mancare il sostegno alla città ed ora con l'inizio dell'anno scolastico pensiamo che ci sia l'urgenza, tanto per le Istituzioni quanto per tutta la società civile di impegnarsi, ognuno per le proprie competenze, ma in una logica di rete, per fare in modo che questo nuovo anno prenda il via con il piede giusto". (Com)