Fondi Lega: Mirabelli (Pd), emerge opacità nel sistema di potere in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori dem, intervenendo a Nembro, all'Assemblea Regionale del Pd lombardo ha dichiarato: "Al di là dei risvolti giudiziari, dopo la vicenda dei 'camici', quello che sta emergendo, anche dall'ultima inchiesta sui commercialisti legati al Carroccio, è la presenza in Lombardia di un sistema di potere della Lega opaco, non trasparente, che guarda all'interesse proprio e non dei cittadini. Questo sistema danneggia i lombardi e non è in grado, come dimostra la pandemia, di affrontare problemi e bisogni". (Com)