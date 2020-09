Roma: sfonda la porta di casa e con due coltelli minaccia moglie e figli, arrestato 47enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver lasciato la propria famiglia per oltre un mese, ritorna a casa sfondando la porta e minacciando con due coltelli moglie e figli. E' successo nella tarda serata di ieri, nella zona di Torre Maura, periferia est della Capitale, dove un romano di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri. In particolare, intorno alle 21:30, l'uomo già conosciuto alle forze dell’ordine, dopo essersi allontanato dalla casa per oltre un mese per questioni sentimentali, ha deciso di farvi rientro, senza il consenso della moglie e dei suoi figli di 17 e 20 anni. Dopo una violenta discussione, l’uomo ha pensato bene di sfondare a calci la porta d’ingresso e di afferrare 2 coltelli in cucina, con cui ha iniziato ad inveire e minacciare i suoi familiari. Le vittime sono riuscite ad allontanarsi dalle grinfie del 47enne e a contattare i soccorsi. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, intervenuti in forze nell’abitazione, hanno avuto un bel da fare per convincere l’uomo, in costante atteggiamento aggressivo e con i coltelli ancora stretti nelle mani, a desistere dal suo intento e a consegnarsi. Una volta nelle mani dei Carabinieri, il 47enne ha accusato un malore, motivo per cui è stato trasportato, tramite 118, all'ospedale Sandro Pertini, dove è stato piantonato fino alla dimissione, avvenuta senza prognosi. L’uomo, dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, è stato successivamente portato nel carcere di Rebibbia. (Rer)