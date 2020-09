Egitto: abusive il 50 per cento delle abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le costruzioni abusive rappresentano il 50 per cento delle unità abitative totali dell'Egitto. Lo ha detto oggi il primo ministro Mustafa Madbouli durante una visita al governatorato di Qalubyia del Delta del Nilo. Le autorità egiziane hanno da tempo avviato un giro di vite sugli edifici abusivi con la legge "Tasaluh" (riconciliazione), una sorta di maxi-condono che consente di mettersi in regola pagando dalle 500 sterline egiziane (127 euro) fino a 50 sterline (3 euro) al metro quadrato. L'Egitto ha visto un aumento significativo delle costruzioni illegali dopo la rivolta del 2011: edifici e case sono state costruite senza permesso, senza rispettare gli standard di sicurezza ingegneristica e perfino all’interno di terreni di proprietà statale. La demolizione di alcuni edifici abusivi ha provocato scalpore a livello nazionale, spingendo il governo a prorogare di ulteriori due mesi il termine per mettersi in regola e a ridurre gli importi da pagare. "Su 27 governatorati, circa 23 hanno ridotto i tassi anche del 70 per cento in alcune aree", ha detto Madbouli. "Lo Stato non è in conflitto con i cittadini. C’è un grande problema che stiamo cercando di risolvere”, ha aggiunto il premier. Nelle aree rurali, ha precisato Madbouli, il valore del condono è stato ridotto a 50 sterline al metro quadrato su direttiva del presidente Abdel Fatah al Sisi. (Cae)