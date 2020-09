Roma: Raggi, telecamere nei parco giochi della città, più sicurezza per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il nostro programma per potenziare la sicurezza in città. L’obiettivo è installare nuovi impianti di video sorveglianza per proteggere i nostri playground, le aree ludiche e scoraggiare i numerosi atti vandalici sul territorio". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Oggi vi mostro le nuove videocamere sotto il Ponte Marconi, nel quadrante sud di Roma, nell’area sul Tevere dove abbiamo realizzato la spiaggia di Tiberis, uno spazio di socialità a disposizione dei cittadini durante i mesi estivi che abbiamo riqualificato dopo anni di degrado e abbandono. Il sistema di video sorveglianza sarà funzionante tutto l’anno per assicurare un controllo e il decoro necessario. Questo intervento, realizzato dal Dipartimento Simu, segue quello di Piazza Vittorio dove sono state installate le telecamere e presto saranno in funzione per l’area dei Giardini dopo il completamento dei lavori di riqualificazione", ha spiegato la prima cittadina di Roma. "Stiamo investendo risorse importanti per la sicurezza sul territorio. Abbiamo stanziato circa 700mila euro per i nuovi impianti e le tecnologie all’avanguardia per la video sorveglianza. L’intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione e controllo della città che sarà completato nei prossimi mesi", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)