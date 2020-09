Milano: De Chirico (Fi), Comune da anni conosce problema motoraduni, ma nessuno interviene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere Comunale di Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Già da quand'ero consigliere di Zona 7, ora Municipio, avevo sollevato la questione dei motoraduni che settimanalmente disturbano il riposo dei residenti di San Siro. Anche alla ripresa dei lavori in presenza a Palazzo Marino, parlando dei nuovi autovelox che l'amministrazione vuole posizionare sul territorio cittadino, ho suggerito al sindaco Sala di intervenire per bloccare i raduni che spesso sfociano in granpremi tra alcuni centauri. Se l'intento dell'amministrazione è quello di garantire la sicurezza stradale sarebbe bene creare le condizioni (con gincane o castellane) per ridurre la velocità in via Tesio e via Caprilli, strade molto larghe e poco trafficate, perché i residenti hanno paura ad attraversare la strada anche di giorno quando le macchine sfrecciano ad alta velocità. Se poi si ritiene di fare cassa, la dislocazione di autovelox in quelle vie significherebbe multe assicurate. Anziché pensare a rendere la vita impossibile agli automobilisti con pericolose ciclabili, Granelli intervenga dove c'è bisogno di più sicurezza stradale".(Com)