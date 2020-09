Algeria: anche il Senato approva la nuova Costituzione, a novembre il referendum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio delle manifestazioni del 22 febbraio 2019, tra le richieste più popolari c'è l'applicazione di una nuova costituzione per dare vita a una “nuova Algeria”. Nonostante la revisione costituzionale introduca diverse novità, incluse alcune aperture rilevanti sul fronte delle libertà di associazioni, gran parte della popolazione guarda con diffidenza a una manovra percepita più come una concessione dall’alto che come il frutto di una vera concertazione nazionale. Il documento introduce comunque diverse novità, a partire dall’introduzione della carica di vicepresidente della Repubblica, che verrà nominato dallo stesso presidente. Il capo del governo, cioè il primo ministro, avrà più poteri, i parlamentari e i presidenti potranno essere eletti solo per due mandati, mentre nella sezione dedicata ai diritti fondamentali e alle libertà il testo propone di proteggere le donne da ogni forma di violenza. Viene sancita inoltre l'autorizzazione a esercitare la libertà di riunione e di dimostrazione, nonché la libertà di stampa in tutte le sue forme, impedendo la censura. (segue) (Ala)