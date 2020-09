Cina-India: Pechino pronta a rilasciare 5 cittadini indiani arrestati al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rilascerà i cinque cittadini indiani che aveva arrestato nei giorni scorsi nella zona di confine tra i due Paesi. Lo rende noto il quotidiano statale “Global Times” citando fonti anonime, secondo quelli fermati sono cinque “agenti dell’intelligence indiana vestiti da cacciatori”. La decisione potrebbe portare a un attenuamento, seppur temporaneo, delle forti tensioni tra i due Paesi, culminate lo scorso giugno in uno scontro tra militari nella contesa Valle del Galwan che ha provocato la morte di 20 soldati indiani e di un numero imprecisato di cinesi. Da allora, le forze armate dei due Paesi hanno rafforzato le rispettive posizioni lungo i confini. In settimana, gli eserciti di India e Cina si sono accusati a vicenda di aver violato la frontiera e di aver sparato colpi d’avvertimento in aria. Poco dopo, il governo indiano ha confermato di aver rintracciato in Cina cinque cittadini indiani che erano spariti dallo Stato di Arunachal Pradesh, che confina con il Tibet. (segue) (Cip)