Cina-India: Pechino pronta a rilasciare 5 cittadini indiani arrestati al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, tuttavia, Cina e India hanno concordato di ridurre la tensione al confine fra i due paesi in occasione di un incontro a Mosca tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e l'indiano Subrahmanyam Jaishankar, a seguito del quale è stato rilasciato un comunicato stampa congiunto con un’intesa articolata in cinque punti. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, Wang ha elaborato la posizione solenne della Cina sulla situazione di confine e ha sottolineato che il compito chiave in questo momento è smettere di sparare, fare provocazioni e promuovere atti pericolosi che violino gli impegni; che occorre ritirare tutto il personale militare che trasgredisce e raffreddare la situazione il prima possibile. Wang e Jaishankar concordano sul fatto che Cina e India dovrebbero rispettare gli accordi raggiunti tra i leader dei due paesi, e hanno convenuto che l'attuale conflitto nelle zone di confine non serve gli interessi di nessuna delle due parti. (segue) (Cip)