Cina-India: Pechino pronta a rilasciare 5 cittadini indiani arrestati al confine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Mosca, a margine di un’altra riunione Sco, si sono incontrati, il 5 settembre, i due ministri della Difesa: l’indiano Rajnath Singh e il cinese Wei Fenghe. Nell’incontro, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Nuova Delhi in un comunicato, si è convenuto sul fatto che “nessuna delle due parti dovrà intraprendere ulteriori nuove azioni che potrebbero complicare la situazione” o aggravare le questioni. Secondo il direttore di “Global Times”, Hu Xijin, le relazioni tra i due Paesi “si stanno stabilizzando”. “Sembra che i successivi incontri tra i ministri della Difesa e degli Esteri di Cina e India abbiano giocato un ruolo positivo per raffreddare le tensioni. L’Esercito popolare di liberazione ha difeso ogni centimetro di territorio, e l’Esercito indiano alla fine non è riuscito ad assicurarsi alcun vantaggio”, ha scritto Hu sui social. (segue) (Cip)