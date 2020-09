Ue: Gualtieri, sarebbe errore tornare a patto di stabilità nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un errore tornare alle regole del patto di stabilità già nel 2021: lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel punto stampa di oggi a Berlino al termine della riunione dell'Eurogruppo. Come evidenziato dal ministro, la ripresa dell'economia è "un poco superiore alle aspettative" ma al contempo vi è ancora "incertezza" ed un calo Pil nel secondo trimestre molto significativo. Il messaggio che emerge dalla riunione dell'Eurogruppo, secondo Gualtieri, è quello "di non interrompere troppo presto la politica espansiva" in quanto anche l'anno prossimo è necessario mantenere la deroga alle regole del patto di stabilità "per sostenere la ripresa dell'economia visto che ci si metterà un pò ad arrivare ai livelli pre Covid-19". "L'Italia sta avendo un rimbalzo in questo terzo trimestre", ha osservato Gualtieri, sottolineando l'importanza dei piani nazionali per la ripresa su cui l'Italia punta a "superare alcuni colli di bottiglia" per rilanciare occupazione e investimenti. (Geb)