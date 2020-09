Francia: tornano in piazza i gilet gialli, scontri e arresti a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia francese ha fermato 128 persone che hanno preso parte oggi alla manifestazione dei gilet gialli a Parigi. Lo ha fatto sapere la prefettura della capitale francese tramite una nota. Dopo mesi di relativa calma, i gilet gialli sono tornati in piazza in diverse città della Francia per un nuovo sabato di proteste. Questa mattina si sono registrati alcuni scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Parigi, mentre nelle scorse ore la prefettura aveva vietato le manifestazioni in diverse zone della capitale. Oltre a Parigi, i gilet gialli hanno annunciato l'intenzione di ritornare nelle strade di Nantes, Lione, Strasburgo e Marsiglia. Secondo i media francesi, ai gilet gialli si sarebbero uniti anche il movimento contro le mascherine e i proprietari di discoteche e locali notturni. (segue) (Frp)