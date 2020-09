Francia: tornano in piazza i gilet gialli, scontri e arresti a Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jerome Rodrigues, uno del leader del movimento, ha lanciato nei giorni scorsi un appello sui social network per una nuova manifestazione sugli Champs Elysées di Parigi. "I gilet gialli sono stati costantemente presenti in questi ultimi mesi, la lotta continua. Siamo su un ritorno ai valori del 17 novembre del 2018", ha detto Rodrigues. "Il governo non ci lascerà fare quello che vogliamo", ha poi aggiunto, invitando i manifestanti a non mostrare la carta di identità in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. "Le nostre rivendicazioni non sono cambiate", ha ricordato Rodrigues, parlando di "democrazia diretta e partecipativa", una maggiore "giustizia sociale e fiscale" una miglioramento della qualità della vita. (Frp)