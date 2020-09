Sardegna: Pili, Regione sia protagonista delle scelte energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il metano per i sardi? Deve avere lo stesso prezzo che nel resto d'Italia e la Sardegna dev'essere dotata di infrastrutture capaci di rendere competitive le imprese sarde e il Governo non dovrebbe essere sordo alle richieste della Regione di riconvertire a gas naturale le centrali sarde e alla possibilità di puntare sull'idrogeno. L'appello arriva dall'assessore regionale all'Industria, Anita Pili, che ieri, durante una riunione in videoconferenza di Agenda Industria, ha ribadito la necessità per cui la Regione, di concerto con le parti datoriali e le organizzazioni sindacali, debba essere coinvolta dal Governo sulla partita legata all'energia. (segue) (Rsc)