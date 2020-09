Milano: minaccia con un coltello i passeggeri del tram, fermato un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Milano hanno fermato nella serata di ieri un uomo di origine nordafricana che stava minacciando i passeggeri presenti sul tram 4 in via Farini. A segnalare l’accaduto l’autista del mezzo che ha chiamato i poliziotti. Uno dei passeggeri era stato minacciato con un coltello puntato alla schiena, ma l’uomo era riuscito a divincolarsi e scappare. La polizia ha indagato il soggetto nordafricano per minacce aggravate, ricettazione, interruzione di pubblico servizio e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. (Rem)