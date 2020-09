Colleferro: Di Maio, faremo giustizia per Willy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro pensiero è rivolto a Willy, alla sua famiglia, a tutte le persone che lo hanno amato e che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo sul suo profilo Facebook. "Non si può morire così, non è giusto. È un dolore troppo grande. Oggi preghiamo ancora per lui. Per quel sorriso giovane e sincero. Ciao ragazzo, sei entrato nel cuore di tutti. Ci hai insegnato il coraggio. Noi ti daremo giustizia. È una promessa", ha affermato Di Maio. (Res)