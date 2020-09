Pompeo ai negoziati per l'Afghanistan: è il momento di "osare" per una pace durevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i leader afghani è giunto il momento di "osare" per dare una speranza di "pace durevole" al Paese. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, intervenendo alla sessione d’apertura dagli attesi negoziati intra-afgani in corso a Doha, in Qatar. Per il capo della diplomazia di Washington si tratta di un’occasione “davvero importantissima”. “Gli afgani hanno finalmente deciso di sedersi attorno a un tavolo e disegnare il nuovo corso del Paese. Mentre guardiamo la luce, ricordiamo l’oscurità di quattro decenni di guerra, le vite e le opportunità perdute, ma è degno di nota il fatto che il dolore e la distruzione non abbiano sopito la speranza di pace di tutto il popolo afgano e dei suoi tanti amici. Gli Stati Uniti non dimenticheranno mai la solidarietà dei tanti nostri alleati e partner che hanno lottato con noi per porre fine a questa guerra. Oggi vogliamo onorarli e ricordarli. Né gli Stati Uniti dimenticheranno mai l’11 settembre. Apprezziamo l’impegno dei talebani a non dare rifugio a gruppi terroristici internazionali, incluso al Qaeda, e a non permettere loro di usare il territorio afgano per addestrare, reclutare e raccogliere fondi”, ha affermato Pompeo.Quanto alla Nato, l'Alleanza atlantica definisce l’inizio dei negoziati intra-afgani a Doha come un “passo importante per portare una pace e una stabilità durature in Afghanistan dopo decenni di conflitto”. In un comunicato stampa, la Nato parla di “reale opportunità” di stabilire un “Afghanistan stabile e prospero in pace con se stesso, la regione e il mondo”, sollecitando gli afghani a “cogliere ora questa opportunità di pace”. L’Alleanza esorta il governo afghano e i talebani “a rispettare i loro impegni nel processo di pace avviato dall'accordo Usa-talebani e dalla dichiarazione congiunta Usa-Afghanistan”.Abdullah Abdullah, presidente dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale dell'Afghanistan che guida la delegazione governativa nei colloqui a Doha, ha ringraziato i talebani per aver accettato di negoziare con l'amministrazione di Kabul e ha detto che è giunta l’ora di porre fine a un conflitto durato 40 anni. "Benvenuti a tutti voi che siete riuniti per la pace in Afghanistan. Parlo qui a nome del presidente dell'Afghanistan (Ashraf Ghani). Ringrazio i talebani per aver acconsentito ai colloqui con il governo afghano. Oggi è il giorno di discutere la fine della guerra, per porre fine al dolore degli afgani", ha detto Abdullah ai giornalisti prima dell'inizio dei negoziati. I talebani, stando a quanto affermato a margine dei colloqui di pace dal portavoce dell'ufficio politico Suhail Shaheen, ritengono che un cessate il fuoco duraturo in Afghanistan sarà raggiunto una volta che il sistema governativo nel paese diventerà islamico. “L'Emirato Islamico (i talebani) vuole che il sistema di governo diventi islamico. Quando ciò sarà fatto, quel giorno verrà raggiunto un cessate il fuoco", ha detto Shaheen, citato dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. (Res)