Egitto: contributo delle tasse al Pil salirà al 16,5 per cento nei prossimi cinque anni

- Il contributo delle tasse al Prodotto interno lordo (Pil) dell’Egitto passerà dall’attuale 14 per cento al 16,5 per cento nei prossimi cinque anni. Lo ha annunciato Mohamed Maait, ministro delle Finanze, in un comunicato stampa. “Il sistema di amministrazione fiscale sta assistendo a una grande rivoluzione nell'era del presidente Abdel Fatah al Sisi. Sono state adottate delle riforme storiche per ampliare la base imponibile, rafforzare le basi della giustizia fiscale e includere l’economia informale: tutto questo ha contribuito ad aumentare il gettito fiscale del 111 per cento negli ultimi quattro anni", ha affermato Maait. "Puntiamo ad allargare del 2,5 per cento il contributo delle tasse al Pil nei prossimi 5 anni", ha sottolineato ancora il ministro, indicando l’obiettivo di “costruire un sistema digitale integrale per migliorare le prestazioni dell'amministrazione fiscale”. Il nuovo sistema di fiscale digitale a livello nazionale “sarà applicato entro due anni in quattro fasi, la prima delle quali inizierà a gennaio", ha rivelato infine l’esponente del governo del Cairo. (Cae)