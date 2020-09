Busto Arsizio: spaccio di droga, la polizia arresta un uomo e ne denuncia altri due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della polizia di Busto Arsizio hanno effettuato diverse perquisizioni e sequestri in varie località, arrestando una persona e denunciandone altre due. Il primo sequestro è avvenuto durante una perquisizione all’interno di una casa di una persona incensurata 46enne italiana. Nel garage dell’abitazione sonos tate rinvenute 44 piante di canapa indiana di considerevole altezza. Dopo aver sequestrato la sostanza ed estirpate le piante, gli agenti hanno denunciato il coltivatore. Per il secondo sequestro i poliziotti hanno perquisito l’abitazione di un 29enne a Somma Lombardo, l’uomo aveva già diversi precedenti ed è stato scoperto con 250 gr di hashish e 300gr di marijuana. Anche per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. Sempre nel comune di Somma Lombardo, gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitazione di un 37enne albanese, incensurato, un pacchetto contenente cocaina (30gr) , altre 13 dosi, un bilancino e 4mila euro in contanti. L’uomo è stato arrestato (Com)