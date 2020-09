Milano: esplosione in piazzale Libia, inquilini, non sappiamo ancora quando potremo rientrare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande boato e tanta paura. Queste le prime parole degli inquilini del civico 20 dove questa mattina un'esplosione, si pensa causata da una fuga di gas, ha coinvolto l'appartamento al piano terra. "Abbiamo sentito un forte boato e ci siamo affacciati subito dalla finestra dove abbiamo visto un'inquilina del terzo piano che ci gridava di scendere in strada - ha raccontato una giovane coppia del quarto piano - da quel momento siamo qui in piazza, non sappiamo quando potremo tornare a casa, sicuramente non stasera, andremo in un residence". Tutti gli inquilini sfollati sono in fila davanti a un camioncino della protezione civile che sta raccogliendo i dati e i numeri di telefono per capire la sistemazione per la notte. "Siamo corsi giù per le scale - ha dichiarato un'altra inquilina del palazzo - la nostra casa è inagibile, il nostro amministratore sta prendendo tutti i dati, in accordo con la protezione civile. Io sono a un piano alto del palazzo ma al momento non conosco i danni al mio appartamento e quando potrò rientrare, ho lasciato tutto lì". Il boato si è sentito anche a chilometri di distanza: "Abitiamo a due chilometri da qui ma il forte rumore l'abbiamo sentito bene, ci siamo svegliate di colpo" hanno raccontato due dei tanti curiosi che si sono avvicinati alla zona dell'esplosione in zona Porta Romana. La Croce rossa italiana, di supporto alla Protezione civile, sta distribuendo acqua, succhi di frutta, beni di prima necessità e mascherine agli inquilini. Sono pronti dei pulmini della Csi, anche con il trasporto disabili, che trasporteranno quei cittadini che decideranno di essere trasferiti negli alberghi. (Rem)