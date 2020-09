Russia-Ue: portavoce Commissione, Mosca agisca su caso Tepsurkaev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea invita la Russia a prendere azioni immediate nel caso del rapimento e della tortura di Salman Tepsurkaev, in Cecenia. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, scrivendo su Twitter. "Deve essere liberato e i responsabili di questo trattamento devono essere portati davanti alla giustizia. Ancora un altro esempio di impunità tollerata in Cecenia dalle autorità federali", ha osservato Stano. Di "grave e inaccettabile violazione" riguardo il caso Tepsurkaev ha parlato anche il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic. Il rapimento di Tepsurkaev è avvenuto a Krasnodar Krai, nella Russia meridionale. Il 19enne è un moderatore nelle chat su "1Adat", un canale di notizie su Telegram. (Rum)