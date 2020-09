Ue: Scholz, il piano di rilancio sia la base per un'Unione più efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di rilancio economico dell'Unione europea deve essere il fondamento per un'Unione migliore e più efficiente. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, nel suo intervento alla conferenza stampa finale dell'Eurogruppo di ieri e oggi a Berlino. Gli sforzi congiunti fatti dai paesi dell'Ue per il rilancio dopo la crisi del Covid-19, secondo Scholz, stanno dando i loro riflessi sui dati economici. "Servono maggiori risorse proprie", ha rimarcato il ministro delle Finanze tedesco. "E bisogna avere un'idea chiara di come ripagare i prestiti", ha aggiunto Scholz, secondo cui il tema delle risorse proprie e del sistema della tassazione nell'Ue è decisivo. "Se necessario potremmo anche arrivare a vietare le criptovalute (utilizzate dai privati)", ha affermato Scholz in riferimento ad un altro dei temi centrali dell'Eurogruppo di questi giorni.(Geb)