"Datemi i soldi o vi contagio col Covid": 62enne arrestato dopo tentata rapina in banca

- Ha minacciato i cassieri della banca: "Datemi i soldi o vi contagio con il Covid", ha detto, simulando alcuni colpi di tosse. Dopo essersi fatto consegnare 4.200 euro, è riuscito a scappare. La polizia, che lo conosceva, è riuscito però a individuarlo e fermarlo: si tratta di un uomo di 62 anni, con precedenti, che è stato arrestato. E' successo a Torino. Il rapinatore, indossando una maschera in lattice, è entrato nella banca in via Bologna branendo un bastone ortopedico. Dopo essersi fatto consegnare il denaro, per evitare di rimanere bloccato nella bussola ha obbligato un dipendente a seguirlo. Poi si è allontanato. Gli agenti della Squadra Mobile, raccolte le informazioni sul look del rapinatore e del suo modus operandi, hanno indirizzato subito le ricerche verso l'uomo giusto: cioè il 62enne, residente nei pressi della banca, che lo scorso dicembre era stato per una rapina in un supermercato in strada Altessano. Le ipotesi trovano riscontro: a casa dell’uomo i poliziotti trovano la refurtiva, il materiale utilizzato per mascherarsi, una pistola giocattolo, due paia di manette oltre che l’abbigliamento indossato durante la rapina. (Rpi)