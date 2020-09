Milano: ciclabile viale Monza, crescono le preoccupazioni degli operatori commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non siamo contro la mobilità sostenibile – aggiunge Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano - e lo ha dimostrato, ad esempio, la condivisione delle scelte di velocità ridotta in diverse vie con l'espansione dei tavolini all'aperto. Ma sulla pista ciclabile di viale Monza si ripetono gli errori di corso Buenos Aires. Quella di viale Monza è una pista ciclabile sbagliata innanzitutto nel merito perché non si possono tracciare delle righe sull'asfalto senza tener conto del contesto e senza valutarne le conseguenze. Ma è sbagliata, come è già successo per corso Buenos Aires complice l'emergenza Covid, anche nel metodo: senza confronto e condivisione". (Com)