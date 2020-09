Omicidio Willy: al funerale applausi e magliette bianche, presente anche il premier Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo e sentito applauso e tanta commozione ha accompagnato stamane l'arrivo del feretro di Willy Monteiro Duarte nel campo sportivo comunale di Paliano, in provincia di Frosinone, dove si stanno celebrando i funerali del 21enne ucciso a botte a Colleferro la notte fra il 5 e il 6 settembre. Ad assistere alla cerimonia anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una grande folla si è radunata davanti al campo sportivo dove Willy giocava a calcio. Come richiesto dalla famiglia, la maggior parte dei partecipanti alle esequie, i parenti e gli amici, indossano maglie e camicie bianche "come simbolo di purezza e gioventù". Inoltre, molti ragazzi indossano maglie bianche e la scritta "Ciao Willy". Subito dopo l'ingresso della bara di Willy, insieme alla sua famiglia, sul palco dello stadio di Paliano, c'è stato un minuto di silenzio. Ai piedi l'immagine sorridente del ragazzo.(Rer)