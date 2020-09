Scuola: Gelmini, manca tutto, governo sbugiardato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un nota afferma: "rebus certificati medici, caos sulla misurazione della temperatura. Mascherine, gel igienizzanti, banchi monoposto: nella stragrande maggioranza delle scuole manca tutto. E poi, ancora 60 mila cattedre scoperte e il tempo pieno che è un vero e proprio miraggio. Hanno promesso per mesi un avvio dell'anno scolastico regolare, adesso i fatti sbugiardano il governo. Conte e Azzolina hanno semplicemente preso in giro italiani", conclude. (Com)