Brexit, Johnson: "L'Ue vuole imporre un confine doganale nel Mare d'Irlanda"

- L'Unione europea intende imporre un confine doganale lungo il Mare d'Irlanda se il Regno Unito non accetta le sue condizioni. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un articolo scritto per il quotidiano "Daily Telegraph". "Ora stiamo ascoltando che, a meno che non accettiamo i termini dell'Ue, Bruxelles userà un'interpretazione estrema del protocollo sull'Irlanda del Nord per imporre un confine commerciale su vasta scala lungo il Mare d'Irlanda", ha dichiarato Johnson. "Ci è stato detto - ha proseguito il premier britannico - che l'Ue non imporrà solamente dazi sui beni in transito dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, ma che potrebbe di fatto bloccare i trasporti di prodotti alimentari dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord". La posizione dell'Ue, secondo Johnson, rappresenta un rischio sia per il Regno Unito che per gli accordi di pace del Venerdì Santo. "Dobbiamo proteggere il Regno Unito da questo disastro, e per questo abbiamo predisposto una rete legale di sicurezza, la Legge sul mercato interno, per chiarire la posizione e per ovviare alle inconsistenze", ha dichiarato Johnson.Il “nodo” relativo all’Irlanda del Nord nei negoziati tra Ue e Regno Unito sui rapporti dopo la Brexit non è di semplice soluzione. Da una parte vi è la prospettiva di ripristinare il confine fisico, con i relativi controlli doganali, tra Irlanda ed Irlanda del Nord modificando in maniera netta quella che era la situazione prima della Brexit. Dall’altra parte vi è la prospettiva del mantenimento dei controlli doganali tra Irlanda del Nord e Regno Unito, senza cancellare alcune previsioni degli Accordi del Venerdì Santo del 1998 ma di fatto rappresentando una limitazione alla piena sovranità britannica. Questo pone il governo di Londra di fronte a una difficile e drammatica scelta, fra minare la stabilità interna e all'Irlanda del Nord, dopo un faticoso processo di pacificazione, o perdere una parte della propria sovranità territoriale. Il protocollo inizialmente concordato da Ue e Regno Unito punta ad evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Mantiene d’altra parte l'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito in modo che possa beneficiare di futuri accordi di libero scambio che Londra concluderà con paesi terzi. L’Irlanda del Nord rimarrebbe di fatto nell’unione doganale europea e nel mercato unico. Il controllo delle merci verrebbe attuato sui prodotti considerati “a rischio” che entrano in Irlanda del Nord dal Regno Unito.Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrà inoltre fronteggiare una vera e propria rivolta della propria maggioranza sulla nuova legge che gli permetterebbe di annullare alcune parti dell'accordo di divorzio con l'Unione europea e, di fatto, infrangere il diritto internazionale. Una fronda di almeno 30 parlamentari, che secondo il quotidiano "The Times" potrebbe crescere nelle prossime ore, sarebbero pronti a mettere i bastoni tra le ruote al piano di Johnson. Un emendamento alla legge presentato dai conservatori contrari, che sarà discussa alla Camera dei comuni lunedì, impedirebbe al governo di fare alcuna modifica all'accordo firmato con l'Ue senza passare per un voto del parlamento. Secondo il quotidiano, tuttavia, il governo starebbe fronteggiando una forte opposizione non solo in parlamento, ma anche sul fronte dei brexiteers (i sostenitori della Brexit) più duri e puri, i quali sarebbero preoccupati dell'impatto che una mossa del genere potrebbe avere sulla reputazione del Paese e sui futuri accordi commerciali che il Regno dovrà stringere con Paesi terzi.Scrive "The Times" che fonti interne a Downing Street avrebbero rivelato che Johnson non avrebbe intenzione di "punire" i dissidenti con la non ricandidatura, cosa che invece fece lo scorso anno per "facilitare" il passaggio in parlamento dell'accordo con l'Unione europea sulla Brexit. L'Unione europea ha dato un ultimatum di tre settimane a Johnson per ritirare la proposta di legge (fino a fine mese), ma il governo ha risposto mettendo la legge su un "binario veloce" per essere discussa e potenzialmente approvata entro la fine del mese. (Rel)