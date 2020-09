Afghanistan: Nato, oggi a Doha reale opportunità per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza atlantica definisce l’inizio dei negoziati intra-afgani oggi a Doha, in Qatar, come un “passo importante per portare una pace e una stabilità durature in Afghanistan dopo decenni di conflitto”. In un comunicato stampa, la Nato parla di “reale opportunità” di stabilire un “Afghanistan stabile e prospero in pace con se stesso, la regione e il mondo”, sollecitando gli afghani a “cogliere ora questa opportunità di pace”. L’Alleanza esorta il governo afghano e i talebani “a rispettare i loro impegni nel processo di pace avviato dall'accordo Usa-talebani e dalla dichiarazione congiunta Usa-Afghanistan”. La Nato, inoltre, sollecita in particolare i talebani a “compiere passi decisivi per porre fine alla violenza” che continua ad essere a “livelli inaccettabilmente alti”. L’auspicio è che le squadre negoziali “si impegnino in modo costruttivo” per raggiungere “un accordo di pace globale che ponga fine alla violenza e si basi sui progressi degli ultimi 19 anni per salvaguardare i diritti umani di tutti gli afgani, in particolare donne, bambini e minoranze”. L’Afghanistan, afferma la Nato, non dovrebbe essere “mai più un rifugio sicuro per i terroristi”. Se le condizioni lo consentiranno, infine, la Nato “adatterà la sua presenza militare per sostenere questo processo di pace: siamo entrati in Afghanistan insieme, ci stiamo adattando e quando le condizioni saranno giuste, partiremo insieme”. (Asc)