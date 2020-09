Iran e Turchia condannano l'accordo Israele-Bahrein, apprezzamento da Egitto ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio dell'imminente normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e Bahrein, sulla scia dell'intesa analoga tra Stato ebraico ed Emirati Arabi Uniti annunciata il 13 agosto scorso, ha suscitato reazioni sia positive che negative al livello internazionale. In un comunicato del ministero degli Esteri iraniano si legge che il governo di Teheran "condanna fermamente l'instaurazione di relazioni diplomatiche tra il Bahrein e il regime sionista, considerandolo un atto vergognoso che sacrifica la causa della Palestina e decenni di lotta e sofferenze del popolo palestinese per il bene delle elezioni statunitensi". "I governanti del Bahrein - prosegue il dicastero - saranno d'ora in poi complici dei crimini del regime sionista e una minaccia costante alla sicurezza della regione e al mondo dell'Islam". Il Bahrein, quarto paese arabo e il secondo del Golfo a riconoscere Israele, è uno stato a maggioranza sciita (70 per cento della popolazione) governato però da una dinastia sunnita, quella degli Al Khalifa.La Turchia, dal canto suo, ha condannato "fermamente" l'accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Bahrein e Israele, una decisione che secondo Ankara contraddice gli impegni presi nell'ambito dell'Iniziativa per la pace araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). "Siamo preoccupati e condanniamo fermamente l'impegno del Bahrein per stabilire relazioni diplomatiche con Israele", si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri, citato dal quotidiano filo-statale “Daily Sabah”. Secondo la diplomazia turca, la decisione infliggerà un nuovo colpo agli sforzi per difendere la causa palestinese e incoraggerà ulteriormente Israele a continuare le sue “pratiche illegittime nei confronti della Palestina e i suoi sforzi per rendere permanente l'occupazione dei territori palestinesi".Particolarmente avversa all'intesa è ovviamente la posizione dei palestinesi, al punto che l’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha richiamato il suo ambasciatore a Manama poco dopo che il Bahrein ha annunciato l'accordo per la normalizzazione dei rapporti con Israele. Il ministro degli Esteri palestinese, Riyad al Malik, "ha convocato l'ambasciatore a Manama per consultazioni sui passi necessari nei confronti dell'accordo di normalizzazione", si legge in un comunicato stampa del dicasteroGli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto hanno invece elogiato l'accordo. Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, citato dall'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya", ha definito l'accordo “storico” come un “passo importante volto a consolidare la stabilità e la pace in Medio Oriente, che porterà una soluzione giusta e permanente alla causa palestinese”. L'Egitto è stato il primo paese arabo a firmare un accordo di pace con Israele nel 1979, seguito dalla Giordania nel 1994. Nel frattempo, il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti si è congratulato con il Bahrein e Israele per la loro decisione. "E’ un passo significativo verso un'era di sicurezza e prosperità (...) ampliando la portata della cooperazione economica, culturale, scientifica e diplomatica", si legge in una dichiarazione del ministero emiratino. (Res)