Medio Oriente: la Turchia condanna “fermamente” l’accordo Bahrein-Israele

- La Turchia ha condannato "fermamente" l'accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Bahrein e Israele, una decisione che secondo Ankara contraddice gli impegni presi nell'ambito dell'Iniziativa per la pace araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). "Siamo preoccupati e condanniamo fermamente l'impegno del Bahrein per stabilire relazioni diplomatiche con Israele", si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri, citato dal quotidiano filo-statale “Daily Sabah”. Secondo la diplomazia turca, la decisione infliggerà un nuovo colpo agli sforzi per difendere la causa palestinese e incoraggerà ulteriormente Israele a continuare le sue “pratiche illegittime nei confronti della Palestina e i suoi sforzi per rendere permanente l'occupazione dei territori palestinesi". Il Bahrein è il quarto paese arabo e il secondo del Golfo a riconoscere Israele, dopo l'Egitto nel 1979, la Giordania nel 1994 e gli Emirati Arabi Uniti quest’anno. (Tua)