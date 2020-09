Milano: Cozzi (Protezione civile) su esplosione, pronti alberghi per sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pronte le camere d'albergo per gli inquilini che non potranno rientrare nelle loro case a causa dei danni in seguito all'esplosione dell'appartamento nella palazzina in piazzale Libia 20 a Milano. A riferirlo è Cristiano Cozzi, direttore della Protezione civile di Milano: "L'obiettivo è mettere il palazzo in sicurezza e dare assistenza ai condomini - ha detto Cozzi - Gli inquilini sono una cinquantina per circa 8 piani". Come causa dell'esplosione "Si pensa a una fuga di gas - ha detto Cozzi - decideremo chi ha bisogno di assistenza e chi va da parenti perché comunque 2-3 piani sono lesionati". "Al piano terra le lesioni strutturali sono piuttosto evidenti - ha aggiunto Cozzi - Abbiamo già preparato delle camere in alberghi per gli inquilini che non potranno rientrare nel palazzo". È stato "Interessato anche il civico 22 - ha concluso Cozzi - Nelle altre palazzine ha causato la rottura di vetri". (Rem)