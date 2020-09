Musei: Franceschini: ecco i 13 nuovi direttori selezionati con bando internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tredici importanti realtà del patrimonio culturale italiano - ha spiegato Franceschini - hanno ora un direttore selezionato tra i massimi esperti internazionali, grazie all'accurato e scrupoloso lavoro di valutazione effettuato da una commissione di alto livello scientifico che ringrazio pubblicamente per il grande lavoro svolto in questi mesi. Un metodo innovativo che sta contribuendo con successo alla modernizzazione del sistema museale nazionale". Secondo la procedura di selezione pubblica, il ministro Franceschini ha scelto i direttori dei 3 musei di prima fascia (Galleria Borghese, Museo Nazionale Romano, Vittoriano e Palazzo Venezia) tra le terne di candidati individuati dalla Commissione per ogni singolo istituto. Il direttore generale Musei, Massimo Osanna, ha scelto i direttori dei 9 musei di seconda fascia (Galleria nazionale delle Marche, Museo archeologico nazionale di Cagliari, Museo nazionale d'Abruzzo, Museo nazionale di Matera, Palazzo Dicale di Mantova, Palazzo Reale di Napoli, Parco Archeologico di Ostia antica, Parco archeologico di Sibari, Pinacoteca Nazionale di Bologna) tra le terne di candidati individuati dalla Commissione. La direttrice generale Biblioteche, Paola Passarelli, ha scelto il direttore della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini tra i nomi della terna indicata dalla Commissione. (segue) (com)