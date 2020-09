Musei: Franceschini: ecco i 13 nuovi direttori selezionati con bando internazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edith Gabrielli è la nuova direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia. Direttrice della Direzione regionale Musei del Lazio, storica dell'arte. Dirigente pubblico di alto livello professionale e scientifico nel campo della storia dell'arte, della gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale. L'istituto è articolato in due sedi prospicenti nella centrale piazza Venezia: il Vittoriano, monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1911 in occasione dell'Esposizione Internazionale per le celebrazioni dei cinquant'anni dell'unità d'Italia; il Palazzo di Venezia, che ha sede nella grandiosa dimora papale del veneziano Paolo II Barbo e possiede una vasta collezione di opere di arte applicata, con raccolte formate a partire da un primo nucleo proveniente da Castel Sant'Angelo, dalla Galleria Nazionale d'Arte Antica e dal museo del Collegio Romano. (segue) (com)