Musei: Franceschini: ecco i 13 nuovi direttori selezionati con bando internazionale (7)

- Luigi Gallo è il nuovo direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Curatore presso le Scuderie del Quirinale, storico dell'arte. Di elevato livello professionale e scientifico vanta una pluriennale esperienza di alta qualità nell'ambito della ricerca storico artistica e un'esperienza internazionale nel settore delle mostre con marcata attenzione alla ricerca. Ospitata nello splendido Palazzo Ducale voluto da Federico da Montefeltro nel XV secolo, la Galleria Nazionale delle Marche è costituita da una raccolta di opere esposte in settantatré sale, tra le quali spiccano in particolare i dipinti di Piero della Francesca, Paolo Uccello, Luca Signorelli, Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio, Lorenzo Lotto, Federico Barocci, Orazio Gentileschi, il Guercino e Guido Reni. (segue) (com)