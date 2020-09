Musei: Franceschini: ecco i 13 nuovi direttori selezionati con bando internazionale (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annamaria Mauro è la nuova direttrice del Museo Nazionale di Matera. Architetto del Mibact con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico di Pompei. Esperta nel campo della gestione di progetti complessi, della tutela, conservazione, restauro architettonico e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale. Aticolato nelle due sedi del Museo archeologico nazionale "Domenico Ridola" e del Museo nazionale d'arte medievale e moderna della Basilicata in Palazzo Lanfranchi, comprende importanti reperti archeologici dall'era neolitica al VI – IV secolo a.C., una collezione di arte sacra proveniente dalle chiese del territorio, opere di scuola pittorica napoletana di XVII e XVIII secolo e una sezione contemporanea, con dipinti di Carlo Levi e Luigi Guerricchio (segue) (com)