Musei: Franceschini: ecco i 13 nuovi direttori selezionati con bando internazionale (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Epifani è il nuovo direttore del Palazzo Reale di Napoli. Direttore di Palazzo Chiablese presso la Soprintendenza ABAP di Torino, storico dell'arte presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Presenta una rilevante attività di gestione museale in ambito nazionale. Fondato dal re di Spagna Filippo III d'Asburgo nel 1600 su progetto dell'architetto Domenico Fontana, poi ampliato nel Settecento e rinnovato infine nell'Ottocento dall'architetto Gaetano Genovese, Palazzo Reale è ricco di testimonianze storico artistiche. Dall'Appartamento Reale al Teatro di Corte alla Cappella Reale, gli spazi sono ornati da pitture, statue, arazzi e mobili d'epoca, mentre dalla fine del 2019 è stato riaperto il Giardino pensile, realizzato come "Giardino del Belvedere" presumibilmente verso la metà del Seicento. (segue) (com)