Musei: Franceschini: ecco i 13 nuovi direttori selezionati con bando internazionale (14)

- Filippo Demma è il nuovo direttore del Parco Archeologico di Sibari. Archeologo del Mibact con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Di elevato livello professionale e scientifico, vanta una rilevante attività di ricerca di ricerca di alta qualità in ambito archeologico nonché una variegata esperienza nell'ambito della tutela, gestione e restauro dei monumenti con particolare riferimento ai siti archeologici anche subacquei. Uno dei siti più estesi ed importanti del Mediterraneo di età arcaica e classica, Sibari testimonia la stratificazione di tre diverse civiltà: dapprima colonia achea fondata nel 720 a.C. fino alla distruzione nel 510 avanti Cristo. per mano dei crotonesi, poi centro ellenistico e successivamente insediamento romano fino al definitivo abbandono nel VII secolo dopo Cristo in seguito all'impaludamento dell'area. (segue) (com)