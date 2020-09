Musei: Franceschini: ecco i 13 nuovi direttori selezionati con bando internazionale (15)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Luisa Pacelli è la nuova direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Curatrice mostre e musei delle Gallerie d'arte moderna e contemporanea a Ferrara, storica dell'arte. Di elevato livello professionale e scientifico, vanta una rilevante attività di gestione museale in ambito nazionale. Ospitato nell'ex noviziato gesuita di Sant'Ignazio, il museo offre ai visitatori un affasciante percorso attraverso la pittura tosco-emiliana dal XIII al XVIII secolo, da Jacopo di Paolo a Giotto, dal Perugino a Raffaello, dal Parmigianino a Tiziano per arrivare a Guido Reni, Guercino e Domenichino. Pregevole anche il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, ricco di migliaia di pezzi. (com)